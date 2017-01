Plus d'infos sur le spectacle Les Forains à Suresnes

En reprenant le ballet imaginé par Roland Petit en 1945 sur la poétique musique d'Henri Sauguet, Anthony Egéa et les danseurs de son Ballet Urbain Rêvolution lui ont donné un sacré coup de jeune.

La place de village est une rue de banlieue, les saltimbanques d'après-guerre se sont transformés en joyeux hip hopeurs et les numéros de cirque sont devenus un grand show urbain. Autre télescopage, entre chaque tableau de la partition originale enregistrée par l'Orchestre de Limoges, se glissent les sons synthétiques du compositeur électro Franck II Louise. Ainsi revisité, ce ballet redevient cette « vraie fête de la jeunesse et de la danse » jadis louée par Jean Cocteau. Dans un audacieux dialogue entre invention et répertoire, l'écriture chorégraphique d'Anthony Egéa décloisonne les esthétiques et s'ouvre à tous les publics.

mardi 31 janvier à 21:00

mercredi 1 février à 21:00

