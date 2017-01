Plus d'infos sur le spectacle Scandale à Suresnes

Après les succès d'Asphalte et de Standards, créés en 2009 et 2012 à Suresnes cités danse, Pierre Rigal revient avec une nouvelle création, coproduite par le Festival.

Née d'un mot, scandale, elle en est l'expression à la fois gestuelle et sonore. Ce sont les souffles, puis les halètements, et enfin les cris des six danseurs qui forment la trame musicale crescendo de cette réaction organique, instinctive, contre tous les esclandres. Logique, lorsque l'on sait que selon l'étymologie, scandale est apparenté à scander. Les mots d'amour ou onomatopées de révolte deviennent les supports d'une chorégraphie proche de la transe. Celle qui s'empare d'une jeunesse à la fois libre et prisonnière, celle qui « laisse l'énergie des corps faire trébucher le cours des choses ». Non pour le pire, mais pour le meilleur !

samedi 14 janvier à 21:00

dimanche 15 janvier à 17:00

mardi 17 janvier à 21:00

Site web : http://www.theatre-suresnes.fr/2016-scandale

Infos réservation :

https://tsjv.shop.secutix.com/list/seasonTickets ou au téléphone 0146979810