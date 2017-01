Plus d'infos sur le spectacle Soirée anniversaire à Suresnes

Et si... le plateau de la salle Jean Vilar se transformait en un immense gâteau d'anniversaire ? Et si les bougies étaient vingt-cinq danseurs, qui témoignent de l'esprit d'invention de Suresnes cités danse depuis sa création en 1993 ?

Et si en guise de cadeau, ils offraient leur générosité, leur énergie et leur bonheur de danser, que ce soit sur un son de groove, un air de jazz ou une Invention de Bach ? Réunies sur une même scène, toutes les générations des « enfants de Suresnes » nous livrent le meilleur du festival, en de courts solos, duos, trios et ensembles chorégraphiés ou improvisés. Dans le rôle du chef d'orchestre, Farid Berki construit la soirée à partir des propositions de chacun et tricote les enchaînements de cette fête joyeuse. Entre best of et free style organisé, un condensé résolument éclectique dont le maître mot est l'ouverture.

vendredi 6 janvier à 21:00samedi 7 janvier à 21:00dimanche 8 janvier à 17:00

