Le plaisir de danser, l'énergie de la musique et la joie d'être ensemble. Avec ce spectacle pétillant, véritable antidote à la sinistrose ambiante, Suresnes cités danse réaffirme dès sa soirée d'ouverture les valeurs généreuses qui constituent depuis vingt quatre ans son ADN.

Sur une partition originale, sept danseurs hip hop de haut niveau interprètent ce Cotton Club version 2016. Les deux maîtres d'oeuvre de cette potion magique sont le chorégraphe Andrew Skeels et le compositeur Antoine Hervé. Le premier, soliste aux Grands Ballets canadiens, est d'abord passé par les arts martiaux et la gymnastique de haut niveau, avant de se convertir à la danse - hip hop, classique et contemporaine - par le biais des rave parties. Un parcours éclectique qui le prédispose à toutes les rencontres. Le second est un habitué du festival, depuis la création musicale de Macadam Macadam de Blanca Li en 1998. Et si on réinventait le monde ?...

