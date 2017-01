Plus d'infos sur le spectacle Bolero à Ville d'Avray

BoléroLes douze danseurs solistes des Ballets de France vous entraînent dans un spectacle exceptionnel alliant la finesse et la virtuosité de la danse classique avec l'expressivité de la danse contemporaine. Dans un enchaînement de tableaux variés, revisitez les grands classiques du ballet et laissez-vous emporter dans l'univers du chorégraphe américain Micheal Fothergill sur la saisissante musique de Maurice Ravel. Les airs lyriques de ses plus grandes oeuvres pour piano se succèdent, avant de laisser place au bouillonnement impétueux de son célèbre Boléro. Un programme à la fois musical et chorégraphique qui vous ne laissera pas indifférent.