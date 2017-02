Plus d'infos sur l'exposition Memento Mori à Boulogne Billancourt

Natacha Nikouline est descendante de deux familles illustres de marchands de Moscou : les Bakhrouchines et les Tchelnokow. Elle a développé son inspiration artistique très jeune. Imprégnée de l'élégance picturale d'une autre époque, bercée d'une histoire douloureuse dont elle fut le réceptacle, la photographe retrouve les thématiques qui lui furent léguées et qui, comme les fleurs de ses propres compositions, s'épanouissent et se fanent dans un même élan.

Elle affronte les poncifs de la peinture hollandaise du XVIIème siècle à travers des natures mortes d'une effrayante beauté. Compositions aussi délicates que parfaites, ses vanités rassemblent fleurs fanées et objets symptomatiques de son histoire familiale au sein d'une union mystique.

Une vingtaine de photographies constitueront le corps de l'exposition «Memento Mori ».

Site web : http://www.vozimage.com