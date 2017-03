Plus d'infos sur l'exposition 40ème Salon Des Artistes Independants De Ville-d'avray

40EME SALON DES ARTISTES INDEPENDANTS

DE VILLE-D'AVRAY

48 artistes locaux mais aussi venus d'ailleurs sont réunis à l'occasion du 40ème Salon de Printemps de l'Association des Artistes Indépendants de Ville d'Avray pour vous présenter leurs oeuvres, dessins, peintures, gravures, photographies, sculptures....

A l'occasion du 40ème Salon, l'AIVA a proposé aux artistes de relever le défi d'un thème et d'un format imposés

''quarante'' , ''quarantaine''

un exercice pas facile, mais tous se sont prêtés au jeu avec dextérité

Le salon sera ouvert du

Mercredi 22 mars au vendredi 31 mars

tous les jours de 15 à 19h

nocturne mercredi 29 jusqu'à 21h

Vernissage samedi 25 mars 2017 à 11H

au 1er étage de l'espace culturel L'Entr@cte en présence de tous les artistes

Cette année l'AIVA innove, outre les oeuvres exposées et mises en vente au catalogue, vous pourrez acquérir des réalisations d'Artistes. Des petits et moyens formats non encadrés à des prix très abordables... de 40€ à 160€...des idées pour vos futurs cadeaux !!

N'oubliez pas pour l'achat d'un catalogue il vous sera offert une oeuvre papier d'un artiste en petit format (nombre limité)

En ces week-ends de printemps c'est aussi l'occasion du découvrir ville d'Avray avec ses brocanteurs, les étangs de Corot, le parc de Saint-cloud....

Au plaisir de vous y retrouver !

Suivez nos activités et notre actualité sur Facebook https://www.facebook.com/artistesindependantsdevilledavray/

L'AIVA est une association loi 1901 composée d'une centaine de membres actifs, qui a pour but de promouvoir le travail d'artistes peintres, sculpteurs, graveurs, photographes et artisans.

Riche de talents et de savoir-faire, l'AIVA favorise un élan culturel local en organisant au cours de l'année des évènements et des expositions, notamment le Salon de Printemps pour découvrir le travail des artistes, le Salon des Lauréats pour découvrir plus intimement leurs univers, un Petit Marché d'Art pour acquérir des oeuvres et des Journées Portes Ouvertes pour rencontrer les artistes et visiter leurs ateliers.

L'AIVA c'est aussi une section création :

L'Entr'Art, propose à une vingtaine d'artistes peintres contemporains et autonomes, un atelier libre dans un lieu d'exception.

Un esprit d'Entr'aide pour un partage des compétences autant que des lieux. On y trouve une féconde émulation, une énergie qui circule, des conseils qu'on s'échange, un brassage de styles très éclectiques.

On vient quand on veut, quelque soit l'heure l'Entr'Art se consomme sans modération 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !

il reste quelques places à prendre... venez nous rencontrer!

Site web : http://www.artvilledavray.com/

Infos réservation :

