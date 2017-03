Guitares au beffroi 2016 2017

Plus d'infos sur le festival Guitares au beffroi 2016 à Montrouge

Montrouge en pince pour les cordes !

Ce festival de trois jours avec ses concerts de prestige et son salon international de la lutherie d’art s’est imposé en 4 ans comme l’un des principaux rendez-vous mondiaux « pour ceux qui en pincent pour les cordes ». Avec le Invitational Luthiers Showcase de Woodstock et le Holy Grail Guitar Show de Berlin, GUITARE AU BEFFROI fait partie des rendez-vous qu’il ne faut pas manquer !

La grande nouveauté est l’ouverture à la musique classique avec une grande soirée de concert le vendredi soir (Valérie Duchâteau puis un hommage à François De Fossa avec les élèves de Bruno Marla du Conservatoire de Montrouge) et la création d’un Prix international « Révélation Guitare Classique », concours que nous lançons avec les revues Guitare Classique et Guitarist Acoustic.

Trois soirées de concerts :

BLUES WORLD, le vendredi 25 Mars 2016 avec Pura Fé et Eric BIBB / Jean-Jacques MILTEAU,

CLASSIQUE, le vendredi 25 Mars 2016 avec Valérie Duchâteau

NOCHE FLAMENCA, le samedi 26 Mars 2016 avec Manuel DELGADO Quartet et Juan CARMONA Septet

CHANSON, le dimanche 27 Mars 2016 avec What about your Mom et SANSEVERINO

Site web : http://www.guitaresaubeffroi.com/

Infos réservation :

Réservations : Tél. 01 46 12 76 76