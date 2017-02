Plus d'infos sur le spectacle Le Loup Est Revenu à Asnieres sur Seine

THEATRE ARMANDE BEJART (Lic 1-1074228 ; 3-1074229) PRESENTE ce spectacle

A partir de 3 ansCe soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d'aller se coucher car ils viennent d'apprendre une nouvelle terrifiante : Le loup est revenu ! Il est vivement conseillé de ne pas sortir et de fermer sa porte à clef !Tous les personnages des contes les plus célèbres (les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux) viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, " toc toc toc ", on frappe à la porte ! Qui est-ce ?... « Adaptation très réussie (...) mise en scène énergique et inventive (...) dans la salle c'est l'hystérie (...) une comédie déjantée à découvrir absolument ; une heure de rire et de frissons garantie. » Pariscope« Une adaptation jouée façon cartoon (...) Un spectacle pour jouer avec la peur » Télérama« Incontournable » EllePMR : 01 41 11 14 20