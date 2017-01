Plus d'infos sur le spectacle Il Etait Une Fois...le Petit Poucet à Bois Colombes

IL ETAIT UNE FOIS...LE PETIT POUCETTout le monde connaît la terrible histoire du Petit Poucet, mais ici rien de tout ça, petits et grands sont embringués dans une histoire folle et pleine de vie !Le Petit Poucet devenu marquis - un brin amnésique ! - essaie de retracer son histoire avec l'aide de ses valets... Le conte est revisité en chansons par une jeune compagnie avec une étonnante modernité et un véritable entrain.Ce spectacle jubilatoire est à partager sans restriction en famille.