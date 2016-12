Plus d'infos sur le spectacle La Mère Noël Est Une Sorcière ? - Les Zelectrons Frits à Boulogne Billancourt

Le spectacle La Mère Noël Est Une Sorcière ? - Les Zelectrons Frits a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Boulogne Billancourt.

Spectacle à partir de 13 ans.

Spectacle de Noël drôle et décalé mixant une enquête interactive, du théâtre, des chansons (concert live). A voir en famille.

Public : de 3 à 12 ans avec participation de tous, même des adultes

Dans ce spectacle particulièrement vivant, drôle et interactif, les personnages (suspects et témoins) se succèdent et chantent avec tous les enfants. Ajoutons à cela quelques quiproquos déclencheurs d'éclats de rire, beaucoup d'interactivité, des événements improbables et ...c'est déjà fini !