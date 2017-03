Plus d'infos sur le spectacle La Nouvelle Histoire De La Belle Aux Bois Dormant à Boulogne Billancourt

Trois conteurs arrivent sur scène pour nous raconter La Belle au bois dormant... Mais voilà, ils ne sont sont pas d'accord : l'un commence à lire Grimm, le second Perrault et le dernier chantonne les airs du ballet de Tchaikovsky! Ils vont alors décider d'inventer leur version de l'histoire! Une version où une fée préfère donner à la princesse le don de l'imagination plutôt qu'une belle voix, où les grenouilles parlent et où la princesse, condamnée à dormir 100 ans, nous entraîne avec elle dans des rêves extraordinaires!