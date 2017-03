Plus d'infos sur le spectacle Madame Marguerite à Boulogne Billancourt

Un cours pas comme les autres

Madame Marguerite et son assistant Jean de La Fontaine vous présente ... euh non ... vous expliquent ... euh euh non ... vous jouent ... c'est mieux : La le?on du jour : le loup et l'agneau ! « La raison du plus fort est toujours la meilleure »

Vraiment ?!

Madame Marguerite anime avec fantaisie des rencontres en interprétant tour à tour le loup, l'agneau ou encore La Fontaine. Masques, marionnettes, musiques viennent rythmer sa folle le?on !

Elle suit l'adage de son assistant La Fontaine : « Il faut instruire et plaire »... C'est ainsi que Madame Marguerite, armée de sa rigueur, de sa fantaisie et de son imagination, se fait fort de rendre le savoir aussi vivant, gai, surprenant, amusant que peut l'être une le?on ! On a hâte d'y être !

Information :

Genre : Conte

Compagnie : AFL Production et le Théâtre de la Clarté

Metteur en scène : Franck LESNE

Public : dès 4 ans

Durée : 55 minutes

Du mercredi 8 mars 2017 au mercredi 26 avril 2017

Tous les mercredis à 14h30

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : MADAME MARGUERITE - Théâtre de la Clarté

Le prix des places est : 10.00 ?

Date : mercredi 8 mars 2017 au mercredi 26 avril 2017