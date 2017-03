Plus d'infos sur le spectacle A Travers La Cerisaie à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

À travers la cerisaie d'après La Cerisaie d'Anton Tchekhov Conception, mise en scène et interprétation Vera Rozanova tout public – à partir de 14 ans Vous pensez ne plus pouvoir être surpris par une pièce centenaire, déjà mise en scène au théâtre par les plus grands de Stanislavsky à Peter Brook ? Détrompez-vous. Cette adaptation pour une comédienne-manipulatrice renouvelle un classique du théâtre russe. Le changement des époques est le thème central de La Cerisaie. Quand Tchekhov l'écrit en 1903, les Russes s'apprêtent à vivre une révolution, l'auteur lui-même sent la fin de sa vie assez proche. Cette cerisaie est une datcha à vendre mais aussi l'histoire des personnes qui sont ce lieu. Tchekhov en profite pour dresser un portrait du peuple russe avec ses personnages : marchand, propriétaire terrien en faillite, étudiant révolutionnaire, domestiques... Manipulatrice hors pair, Vera Rozanova nous raconte La Cerisaie en associant chaque personnage et situation à un objet du quotidien. Ceux-ci évoluent tout au long de la pièce subissant les effets du temps qui passe. Ils installent une atmosphère de plus en plus contemporaine et reflètent l'époque à laquelle ils appartiennent. La comédienne tisse progressivement des liens entre les personnages de début du XXe siècle et sa propre personnalité, celle d'une femme russe vivant en France au XXIe siècle. D'une femme née dans une ville, dans un pays, dont les noms ont changé. D'une femme qui se retrouve prise entre deux mondes, deux PMR : 01 41 90 17 02