Crocodiles cie Barbès 35 d'après le livre Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda adaptation, mise en scène et scénographie Cendre Chassanne avec Jean-Baptiste Gillet, (distribution en cours) à partir de 7 ans Enaiat, Afghan et Hazara (ethnie persécutée en Afghanistan), a dix ans lorsque sa mère le conduit clandestinement à la frontière pakistanaise et l'y abandonne pour le protéger des dangers qu'il court dans son pays. C'est là que débute pour l'enfant un périple de cinq années, jalonné d'épreuves, jusqu'à son arrivée en Italie où il est recueilli par une famille... Devenu adulte, Enaiat rencontre le reporter-journaliste Fabio Geda qui, bouleversé par son récit, lui propose de raconter ensemble, à quatre mains, son histoire : Dans la mer il y a des crocodiles. C'est en lisant cette histoire que Cendre Chassanne (que vous connaissez sûrement puisque la Compagnie Barbès 35, qu'elle dirige, nous a accompagnés pendant de nombreuses années en résidence au Théâtre) ressent la nécessité impérieuse de porter ce texte à la scène. « Avec Crocodiles, je souhaite raconter au public, et de surcroît aux enfants, l'histoire d'un de ceux-là, exilés, stigmatisés ou rejetés, mais qui est d'abord l'histoire d'un enfant fragile, héroïque, loyal et joueur. Enaiat, c'est Ulysse enfant, qui cherche sa nouvelle patrie, une histoire emblématique, contemporaine et universelle. » Malgré la brutalité du propos, il ne faut pour autant pas s'attendre à voir une tragédie car ce qui frappe dans le récit d'Enaiat, c'est au contraire l'humour et la très grande ironie avec laquelle il raconte son voyage insensé, sorte d'épopée fantastique. PMR : 01 41 90 17 02