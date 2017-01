Plus d'infos sur le spectacle L'enfant De La Montagne Noire à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

L'Enfant de la montagne noire cie H3P texte, mise en scène et musique Nicolas Ducron marionnettes, valise, décors Martha Roméro avec Damien Olivier (jeu et manipulation) et Caroline Varlet (accordéon) à partir de 6 ans C'est l'aube, un accordéon chasse les restes de la nuit. Akosh, 8 ans, vient d'être embauché à la mine de charbon, dans le nord de la France. L'accordéon pénètre alors huit cent mètres sous terre... Des marionnettes surgissent des décors : des mineurs, les « gueules noires », un ingénieur, une lampiste... Dans une très grande proximité avec le public, un comédien seul en scène, accompagné d'une accordéoniste (« La Mordue », de son nom d'artiste), nous raconte alors l'histoire de la mine, du nord, des corons, avec pour seul décor une valise, qui se transforme au fur et à mesure du récit. À la fois très réaliste dans sa dimension historique, ce spectacle n'en est pas moins très poétique et souvent enjoué, sans jamais verser dans le larmoyant. En effet, on glisse subtilement du documentaire au conte, jusqu'à cette grande envolée lyrique finale où l'enfant se transforme littéralement en enfant accordéon ; il respire, souffle, danse, et son corps se met à chanter... Il devient alors l'enfant de la montagne noire, symbole de la joie, qui fait guincher la foule aux fêtes populaires... Un très joli spectacle à la fois pédagogique et touchant. PMR : 01 41 90 17 02