L'Institut Benjamenta d'après le roman de Robert Walser cie Trois Six Trente mise en scène Bérangère Vantusso avec Boris Alestchenkoff, Pierre-Yves Chapalain, Anne Dupagne, Guillaume Gilliet, Christophe Hanon, Philippe Richard, Philippe Rodriguez-Jorda tout public à partir de 11 ans Jacob von Gunten, jeune garçon issu d'une famille bourgeoise, décide de quitter le cocon familial pour vivre ses propres expériences. Sa route le mène tout droit à L'Institut Benjamenta, étrange école où l'on forme les domestiques... Dans cette école, il apprendra à obéir, s'effacer, se soumettre, se taire, servir, si ce n'est s'exécuter. Quels plaisirs peut-on trouver dans ce renoncement et dans l'attente d'être placé ? Qui est cet anti-héros, ni faible, ni petit, qui n'a rien à perdre ni à gagner et ne craint pas de recommencer ? Figure incontournable des arts de la marionnette, Bérangère Vantusso s'empare de ce récit poétique et fantasmagorique de Robert Walser qui faisait l'admiration de Kafka. Ici chaque acteur/élève de l'école sera doublé d'une marionnette hyper réaliste, presque à taille humaine, dans une sorte de double domestique. Vingt-deux corps seront ainsi mis en jeu pour raconter L'Institut Benjamenta, des binômes flottant entre vraisemblance et fantastique. Et tous pourront être animés par chacun, et chacun par tous, démultipliant les modes de jeu, et ouvrant sur un monde où les portes se dérobent, le rêve tient lieu de réalité, où on y apprend des chants et d'étranges chorégraphies... Spectacle créé dans le cadre de la 70e édition du Festival d'Avignon. PMR : 01 41 90 17 02