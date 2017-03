Plus d'infos sur le spectacle La Nuit D'une Marionnette à Clamart

La Nuit de la marionnette 8e nuit de la marionnette Et c'est reparti pour une folle Nuit consacrée à la marionnette et au théâtre d'objet ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet événement unique en France, laissez-vous tenter par une expérience hors du commun. Une nuit durant, déambulez dans tous les recoins du théâtre : loges, bureaux, cinéma, et même le marché couvert... Tous ces lieux inattendus vous dévoilent des trésors de spectacles à découvrir à partir de 14 ans. Lors de cette Nuit à nulle autre pareille, plus d'une dizaine de troupes se côtoient, parmi lesquelles de grands noms de la marionnette et du théâtre d'objet et de jolies découvertes ; les uns et les autres offrent un panorama haut en couleur de tout ce qui existe en la matière. Pour ceux qui ne craignent pas les cernes sous les yeux, nous nous retrouverons au petit jour autour d'un petit déjeuner pour échanger nos impressions. Prêts pour une Nuit blanche ?! Le programme complet de cette Nuit sera disponible dès la rentrée sur notre site internet www.theatrejeanarp.com à partir de 14 ans PMR : 01 41 90 17 02