Plus d'infos sur le spectacle Romance à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Romance La Soupe Compagnie d'après l'imagier jeunesse Romance de Blexbolex adaptation, scénographie et marionnettes Yseult Welschinger et Éric Domenicone mise en scène Éric Domenicone création musicale Pierre Boespflug et Antoine Arlot avec Yseult Welschinger et Kthleen Fortin de 3 à 6 ans Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de l'école à la maison. Jour après jour, ses yeux s'ouvrent sur le monde et le petit chemin bascule dans la grande aventure ! La rue se peuple de brigands, la clairière de sorcières, la forêt de farfadets, le ciel d'oiseaux messagers ou de dragons... et le retour de l'école, avec une bonne dose d'imagination, devient alors récit rocambolesque. Romance c'est d'abord un livre-imagier dont l'auteur, Blexbolex, repousse les limites. Le récit est partagé en sept séquences, de plus en plus longues, chaque séquence reprenant les éléments de la précédente en lui en intercalant d'autres. Comme ces jeux de mémoire où il faut rallonger une phrase sans jamais rien oublier de ce qui s'est dit avant. Ainsi, « l'école/le chemin/la maison/ » devient « l'école/la rue/le chemin/la forêt/la maison » puis « l'école/l'inconnu/la rue/le pont/le chemin/les brigands/la forêt/la sorcière/la maison »... Fidèle à l'esthétique de Blexbolex, la compagnie La Soupe a choisi de raconter cette histoire à travers l'image stylisée, sérigraphiée et colorée, sous forme d'images projetées, de livres pop-up, d'ombres ou de marionnettes de papier. Un magnifique travail plastique et sonore pour une épopée visuelle extraordinaire qui enchantera les plus petits ! PMR : 01 41 90 17 02