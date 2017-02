Plus d'infos sur le spectacle Schweinehund à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART

Schweinehund de et avec Andy Gaukel interprétation et mise en scène Andy Gaukel manipulation Andy Gaukel et Myriame Larose tout public / à partir de 11 ans Inspiré d'une histoire vraie, Schweinehund se situe résolument au carrefour du devoir de mémoire et de la création artistique. Pierre Seel a dix-sept ans lorsqu'il est envoyé en 1940 au camp de sûreté et de sécurité de Schirmeck-Vorbruck. C'est le seul français, très longtemps après son retour des camps, à avoir témoigné à visage découvert de sa déportation durant la Seconde Guerre mondiale pour motif d'homosexualité. Pour que son histoire et l'Histoire ne tombent pas dans l'oubli, Schweinehund raconte. Fruit de la collaboration entre l'artiste américain Andy Gaukel et de la marionnettiste canadienne Myriame Larose, ce spectacle combine marionnettes et projections vidéo, sans parole, dans un univers sonore étonnant. Les manipulateurs agissent sur le récit avec leur main nue, personnification des gardes du camp. Les marionnettes sur lesquelles est accroché le triangle rose subissent alors que la délicatesse des images vidéos témoignent d'un passé bienheureux. Schweinehund, ce sont à la fois les souvenirs rassurants d'une autre époque, ceux de l'insouciance, des premières amours et les fragments d'un passé brutal, d'une barbarie inimaginable. Si Schweinehund, nous parle de l'inconcevable, le spectacle évoque aussi la capacité de l'Homme à se reconstruire, à aimer à nouveau, à imaginer sa vie autrement. Un spectacle d'une puissance inattendue, au vu de l'apparente simplicité des moyens déployés. France Inter PMR : 01 41 90 17 02