Plus d'infos sur le spectacle R.a.g.e à Clichy

Il s'agit de démasquer un homme qui, pour échapper à la censure, s'invente une nouvelle identité et manigance l'une des plus belles supercheries du siècle dernier. Mêlant magie et marionnette, geste de manipulation visible et invisible, la compagnie brouille les pistes de cette enquête poétique. Et s'il y avait plusieurs points de vue sur une même histoire... Dans Le Grand Vestiaire des Anges, deux manipulateurs, un bruiteur, un trompettiste, une chanteuse, un homme de l'ombre, des jeux de lumière et pas moins de vingt marionnettes. Des kilomètres de fils pour tisser l'intrigue de R.A.G.E où il est question de résistance, d'amour maternel et d'une tentative désespérée de ré-enchanter le monde. AvecBrice Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet, Piero Pépin, Xavier Drouault en alternance avecGilles Marsalet et Héléna Maniakis en alternanceavecNoëmi Waysfeld. Mise en scène :Camille Trouvé IDramaturgie : Saskia BerthodI Scénographie : Brice Berthoudassisté deMargot Chamberlin ICréation sonore : Piero Pépin, Xavier Drouault, Antoine GarryI Création lumière :Nicolas Lamatière assisté deQuentin Rumeau Création images : Marie Girardin, Jonas Coutancier, Vincent MuteauI Création costumes :Séverine ThiébaultI Création marionnettes :Camille TrouvéavecArmelle MarbetetAmélie MadelineI Regard magique : Raphaël NavarroI Construction décors : Les Ateliers de la MCB°, SN de BourgesI Accessoires et mécanismes de scène :Magali RousseauI Avec la précieuse collaborationde Einat Landais, Emmanuelle Lhermie, Jaime Olivares, Carole Allemand, Flora Chenaud-Joffort, Céline Batard, Pauline Ciocca Soutien de tous les instants : L'équipe d'Equinoxe - SN de Châteauroux Un spectacle écrit parCamille Trouvéet Brice Berthoudavec des extraits des oeuvres de Romain Gary : « La Promesse de l'Aube » de Romain Gary - Editions Gallimard « Pseudo » et « Gros Câlin » de Romain Gary (Emile Ajar) - Mercure de France, droits théâtre gérés par les Editions Gallimard.