Plus d'infos sur le spectacle Fragile à Fontenay aux Roses

FRAGILE

Cie le Clan des Songes

A partir de 3 ans

Étrange voyage que celui de ce petit homme fragile et solitaire... Seul, mais muni d'un sac magique, il tente de suivre sa ligne pour avancer. Mais la ligne est capricieuse : tantôt droite, tantôt tordue, mouvante et espiègle, elle provoque pour notre petit bonhomme toutes sortes de déséquilibres. Et puis il y a les autres aussi, personnages, animaux qui semblent habiter la ligne... Inspirée notamment par le célèbre «Linéa» (série d'animation d'Osvaldo Cavandoli), Marina Montefusco a choisi une esthétique simple et dépouillée pour faire vivre ses aventures à notre petit héros.

Distribution

Mise en scène, écriture, fabrication des marionnettes et accessoires : Marina Montefusco

Conception castelet et assistance marionnettes : Isabelle Ployet

Manipulation à six mains : Isabelle Ployet, Erwan Costadau, Marina Montefusco

Création lumière et régie technique : Erwan Costadau

Musique originale : Laurent Rochelle

Costumes : Valérie Gosselin

Régie tournées : Hervé Billerit

Scénographie et fabrication des décors, graphisme et communication : Jean Louis Sagot

Réservez vos places de spectacle et comedie musicale pour : FRAGILE - Théâtre des Sources.

Le prix des places est compris entre : 5.00 et 9.00 ?

Date : mercredi 22 mars 2017