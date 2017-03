Plus d'infos sur le spectacle Une Poignée De Gens... à Fontenay aux Roses

UNE POIGNEE DE GENS... FESTIVAL MARTO !à partir de 10 ansLe bonheur a besoin d'errance... Comme celle que l'on s'offre lorsque l'on part en voyage. Il est dans le chemin que nous parcourons. Dans ce droit à la dérive, aux découvertes comme aux écueils... Le vocabulaire est pauvre pour en parler, alors ne cherchons pas de mots, mais plutôt des objets, des images pour l'évoquer avec légèreté et humour.Munis de vos chaises pliantes, facilement déplaçables au gré des indications qui vous seront données, c'est sûr, vous croiserez des regards, vous porterez votre attention sur les autres, sur ces petites choses, porteuses d'étincelles qui ouvrent les portes de l'imaginaire.Plasticiens précurseurs du théâtre d'objets, Tania Castaing et Charlot Lemoine développent depuis 1981 une relation intime, sensible et poétique avec le public. Leur jubilation à manipuler les objets est toujours là, intacte et intense.