Plus d'infos sur le spectacle Don Quichotte à Malakoff

Spectacle à partir de 8 ans.

Anne-Laure Liégeois s'empare d'une oeuvre populaire où le mythe devient une histoire de théâtre enchantée pour les plus jeunes, qui nous embarque, à notre tour, dans un besoin de liberté et de désir d'un monde autre. Bien sûr, il y a des moulins à vent et des moutons... Mais au-delà de ces aventures, Don Quichotte, c'est l'histoire d'un amour fraternel et d'un amour des livres.

d'après Miguel de Cervantès

adaptation et mise en scène Anne-Laure Liégeois

avec Lise Gervais, Alexandre Ruby et Charles-Antoine Sanchez

durée env. 1h

Site web : http://www.theatre71.com/Don-Quichotte.html

Infos réservation :

par téléphone au 01 55 48 91 00 ou sur theatre71.com