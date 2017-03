Plus d'infos sur le spectacle Les Enfants C'est Moi à Malakoff

LES ENFANTS C'EST MOICréation théâtre, marionnettes et objets Dès 7ansEcriture et mise en scène Marie LevavasseurConseils dramaturgiques Mariette Navarro Assistanat à la mise en scène Fanny Chevallier Avec Amélie Roman et le musicien Nicolas Poisson Marionnettes Julien Aillet Scénographie Gaëlle Bouilly | lumières Hervé Gary Costumes Mélanie Loisy Régie générale, lumière et son Sylvain Liagre Durée env. 1hLa philosophie, l'origine du monde, les enfants-soldats... La compagnie Tourneboulé n'a pas son pareil pour aborder avec les petits des thèmes a priori de grands et construire avec malice un cheminement qui fait grandir tous les spectateurs, même les déjà adultes. Pour cette nouvelle création, elle s'attaque à un véritable sacerdoce : la relation enfant-adulte. Elle fait appel au clown Amélie Roman pour incarner une jeune maman avec son enfant tout neuf. Figure candide de mère novice comme plus diabolique de mère désabusée, elle n'a même pas besoin de nez rouge pour nous faire rire et nous émouvoir. Jamais seule, elle manipule tous les objets et personnages qui peuplent cette fable : les copains d'avant, les enfants sauvages, le papi, les professeurs parfaits et autres figures à qui le personnage fantasque donne vie. Àses côtés, le musicien Nicolas Poisson, lui donne la réplique entre mix de sons enfantins et vibrations technos. Ensemble, ils tentent de comprendre comment s'exerce le pouvoir de l'adulte sur l'enfant et inversement. Un tour de piste joyeux et grinçant, drôle et impertinent, de nos contradictions, unions et réconciliations. production Compagnie Tourneboulé coproduction Culture Commune – SN du Bassin minier du Pas-de-Calais, Le Grand Bleu - Lille, Théâtre Durance – SC de Château-Arnoux/Saint-Auban, FACM – festival théâtral du Val d'Oiseavec le soutien de la DRAC Nord - Pas-de-Calais, de la Région Nord Pas-de-Calais, du Conseil départemental du Pas-de-Calais et de la Ville de Lille