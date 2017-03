Plus d'infos sur le spectacle Pierrot Lunaire à Malakoff

PIERROT LUNAIREFestival Marto! 2017Théâtre musical et marionnettesChanté en allemand, surtitré en françaisDirection musicale Takénori NémotoAdaptation, mise en scène, costumes et scénographie Jean-Philippe DesrousseauxQuatorze manières de décrire la pluie de Hanns Eisler suivi de Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg sur les poèmes d'Albert Giraud Avec Mezzo-sopran Marie Lenormand, l'Ensemble Musica Nigella Pablo Schatzman, Annabelle Brey, Nicolas Ducloux, Anne-Cécile Cuniot, François Miquel et les marionnettistes Jean-Philippe Desrousseaux, Gaëlle Trimardeau, Antonin Autran, Bruno Coulon durée 1h S'inspirant du Théâtre Nô, Takénori Némoto et son ensemble Musica Nigella offrent une relecture poétique du chef-d'oeuvre de Schoenberg et créent l'écrin idéal pour les marionnettes manipulées à vue et mises en scène par Jean-Philippe Desrousseaux. Pour accompagner cette délicate épopée lyrique, il choisit la forme du bunraku, un théâtre de marionnettes traditionnel que le Japon connaît depuis trois siècles et sur lequel se jouent des drames comparables à ceux de Shakespeare. Désir et cruauté, plaisir et souffrance, extase et mélancolie, Pierrot lunaire suit la progression d'un jeune héros, exposé au désir, à la faute meurtrière et à sa rédemption. Pierrot est amoureux de Colombine, mais par crainte du terrible Cassandre, ils ne peuvent s'aimer qu'en cachette. Devenu jaloux et violent, Pierrot s'aventure vers une longue et terrible descente aux enfers avant que la lune lui éclaire un nouveau chemin. En prélude, l'oeuvre emblématique de Hanns Eisler rend hommage au maître et à l'atmosphère de Pierrot lunaire. Traitée en vidéo, elle annonce, sans la dévoiler, la rencontre fantastique et onirique de la marionnette et de l'expressionnisme allemand.production Ensemble Musica Nigella coproduction Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – SN, Euphonie - festival Musica Nigella avec le soutien de la SPEDIDAM avec l'aide d'Arcadi Île-de-France Dispositif d'accompagnement