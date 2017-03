Plus d'infos sur le spectacle Les petites reines à Meudon la Foret

Spectacle à partir de 8 ans.

À cause de leur physique jugé ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de boudin de leur collège sur Facebook. Les trois ados, qui partagent le même rêve de fêter le 14 juillet à l'Elysée, décident alors de s'y rendre...pour justement vendre du boudin. Commence pour la fine équipe un road-trip déjanté, jalonné de rencontres insensées, d'imprévus festins, de pluies battantes et d'émotions aussi fortes que leurs courbatures.

Cette pièce brosse le portrait de trois jeunes filles qui se battent pour exister et s'assumer malgré les humiliations. Au-delà des thématiques de l'exclusion et du harcèlement sur internet, on voit apparaitre une pièce festive et imprévisible à l'image de ces demoiselles détonantes. On partage leurs peines mais surtout leurs joies et leur audace à vouloir devenir des femmes d'aujourd'hui.

Féminisme, place de l'apparence physique au sein de notre société, esprit d'initiative, intelligence collective sont autant de questions contemporaines soulevées dans ce spectacle nécéssaire.

Site web : http://www.meudon.fr/agenda-676/theatre-les-petites-reines-5127.html?cHash=ca4a105adced5541e0095d597b6426df

Infos réservation :

au 01 49 66 68 90 ou sur http://billetterie.meudon.fr