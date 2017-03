Plus d'infos sur le spectacle Mix Mex à Meudon la Foret

Spectacle à partir de 4 ans.

À 18 ans, Max emménage avec Mix, son vieux matou devenu aveugle avec l'âge. Puis Mex, petite souris mexicaine aussi trouillarde que bavarde entre en scène et devient les yeux de Mix. Dans un univers sonore et visuel fort, les deux petites marionnettes sur table explorent ce nouveau monde qui s'ouvre à Mix.

Cette rencontre improbable du fort et du faible, du grand et du petit, du domestique et du sauvage va permettre au chat de revivre autrement mais avec la même intensité : la souris prête ses yeux à Mix et lui raconte le monde. Réciproquement, Mex gagnera en confiance et en courage. Une amitié indéfectible naîtra alors entre eux, leur ouvrant les voies d'une liberté nouvelle.

Site web : http://www.meudon.fr/agenda-676/marionnettes-festival-marto-mix-mex-5129.html?cHash=7888d425651748466bbabc2fc81bc823

Infos réservation :

au 01 49 66 68 90 ou sur http://billetterie.meudon.fr / Tarif unique de 8euros