Plus d'infos sur le spectacle Le chat botté à Neuilly sur Seine

Spectacle à partir de 4 ans.

D'après le conte de Charles Perrault

Adaptation Pascale Hillion

Mise en scène Rébecca Stella

Avec Caroline Marchetti ou Sarah Fuente, Raphaël Poli ou Diego Vanhoutte, Charlotte Popon ou Amélie Saimpont

Le plus jeune fils d'un meunier reçoit un chat en héritage. L'animal se révèle magique et rusé. Il agit tant et si bien qu'il transforme son petit maître en riche Marquis de Carabas, qui de surcroît séduit une jolie princesse... Cette histoire, nous la connaissons bien, c'est celle du Chat Botté de Charles Perrault. Après Les Malheurs de Sophie et Un bon petit diable, Rébecca Stella adapte ce conte et le transpose au XXIe siècle. Le Chat Botté est ici un super-héros, ou plutôt une superhéroïne, une « catwoman » masquée qui ne recule devant rien. En véritable chef d'orchestre, à la fois magicien et devin, ce chat tire les ficelles de bout en bout. De l'animal de Perrault au super-héros, cette adaptation moderne déborde d'énergie et d'humour. Un conte de cape et d'épée ponctué de nombreuses chansons entraînantes pour les petits et grands !

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :