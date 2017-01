Plus d'infos sur le spectacle Un gros, gras, grand Gargantua à Neuilly sur Seine

Spectacle à partir de 7 ans.

D'après Rabelais

Texte Pascale Hillion

Mise en scène Isabelle Starkier

Avec Pierre-Yves Le Louarn, Raphaël Starkier

Alcofribas a 11 ans, il est solitaire et rond, trop rond... Son casque est relié à sa console de jeux, qui est connectée à son portable, qui vibre six fois par jour pour lui rappeler l'heure de ses goûters. En cure dans une clinique, il doit perdre 20 kilos sous la houlette de Madame Garogamelles, la nutritionniste qui mate les « grands gosiers ». La nuit, un infirmier lui fait découvrir Rabelais. « Mais à quoi ça sert un livre, quand on a Google ? » demande-t- il. Contre toute attente, Alcofribas dévore l'histoire du géant Gargantua et découvre le plaisir d'apprendre et de bien manger. Personnage mi-homme et mi-enfant, Alcofribas / Gargantua se métamorphose sur scène et réserve bien des surprises. Il parviendra à se débarrasser de ses kilos et gadgets superflus pour nourrir son esprit de la substantifique moelle.

