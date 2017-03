Plus d'infos sur le spectacle Assez Pleurniche D'herman Melville à Asnieres sur Seine

Tout homme à un moment ou un autre ressent la même soif d'océan que moi.

Pourquoi partir ? Pour conjurer une tristesse et conjurer la joie. Le départ d'Ishmaël est plus qu'un départ, c'est une rupture qui va changer sa vie.

L'homme nouveau américain de Melville s'accomplit en prenant la route, exposé à tous les contacts, à toutes les subtiles sympathies de l'âme innombrable, au coeur de la nature et de la vie, sans attache, « original », libre et fraternel.

« Déterritorialisation absolue. On est devenu comme tout le monde, mais à la manière dont personne ne peut devenir comme tout le monde. On a peint le monde sur soi, et pas soi sur le monde ». Gilles Deleuze et Félix Guattari.