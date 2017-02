Plus d'infos sur le spectacle Jekyll & Hyde à Asnieres sur Seine

THEATRE ARMANDE BEJART (Lic 1-1074228 ; 3-1074229) PRESENTE ce spectacle

En 1846, l'écrivain écossais Robert Louis STEVENSON écrivait son roman le plus fascinant "L'étrange cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde". 130 ans plus tard, Pascal SALAUN remet au goût du jour cette fameuse histoire. Le Docteur Jekyll a oeuvré pour la mise au point de la potion ultime ; celle qui peut séparer le bien et le mal de chaque homme. Contraint d'expérimenter sur lui, faute de cobaye, la créature qui va surgir rendra Jekyll ivre de liberté. Il s'appellera Hyde. « Seul sur scène dans un décor authentique de l'époque victorienne, Pierre Azéma nous offre une performance d'acteur à couper le souffle » La Provence« La mise en scène plonge littéralement le public dans le smog londonien.... Un récit captivant jusqu'à la dernière minute. Avoir absolument ! » Vaucluse Matin« Parfaite adaptation, une mise en scène d'une précision de joaillier, une ambiance sombre et oppressante font de ce spectacle une très belle réussite » Reg'Arts« Pierre Azéma campe un parfait schizophrène, c'est une réussite totale que cette bipolarité absolue. » NostalgiePMR : 01 41 11 14 20