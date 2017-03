Plus d'infos sur le spectacle Amphitryon à Bagneux

AMPHITRYONQui est le père d'Hercule ? Amphitryon ? Ou bien Zeus déguisé en Ampitryon ? A moins que Sosie ne soit le valet de celui-ci. Le véritable Sosie, pas Hermès, déguisé en Sosie...« Amphitryon » est la pièce de Molière la plus shakespearienne, fantastique et amorale. Elle mêle joyeusement tragédie et vaudeville. Tout repose sur le motif du double et du miroir. Entre quiproquos, malentendus et rebondissements, Molière invente une fantaisie mythologique à grand spectacle où les dieux descendus sur terre, rusés et manipulateurs, sèment la confusion et s'amusent aux dépens des humains, dupés de bout en bout et incapables de distinguer le vrai du faux.Une pièce qui pointe l'arbitraire du pouvoir et l'imposture des dieux. Une façon de questionner l'ambivalence du rapport entre foi et raison, mensonge et vérité : à quoi veut-on, peut-on, doit-on croire ? Le théâtre est, bien sûr, au coeur de cette interrogation. Notre actualité également...