Plus d'infos sur le spectacle Narcisse à Bagneux

NARCISSE , CLIQUEZ SUR J'AIMEUne voix grave, mesurée et posée, le crâne rasé, la rime facétieuse et le verbe acéré, c'est Narcisse. Musicien, vidéaste, poète, champion de France de slam en 2013, il jongle avec les mots, à l'endroit, à l'envers, il étonne, touche, fait rire et grincer des dents. Sous son air imperturbable, il interagit au millimètre et comme par magie avec les images et l'éclairage de scène. Il se mélange à son écran géant et va jusqu'à s'introduire dans les téléphones des spectateurs, sur lesquels se déroule une minute du spectacle. Il joue des barrières entre physique et numérique, entre l'humain et la machine.Narcisse réunit différentes formes d'art et de technologies pour mieux magnétiser son public et l'emmener là où il n'est jamais allé. De l'autre côté des mots, peut-être...Mesdames, messieurs, merci de ne pas éteindre vos portables et d'oublier tout ce que vous croyiez savoir sur le slam.