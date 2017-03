Plus d'infos sur le spectacle Revizor à Bois Colombes

REVIZORDans une province éloignée de Russie, un jeune aristocrate oisif est pris pour un Inspecteur général de Saint-Pétersbourg (un Révizor). Le Gouverneur et les notables locaux tentent alors de dissimuler la gestion catastrophique de leur ville et de corrompre cet inconnu pour s'attirer ses faveurs. Gogol écrit là une satire populaire, une farce jubilatoire, où les personnages sont entraînés dans un tourbillon d'humour et d'angoisse... jusqu'à la découverte de la supercherie !Ouverture des portes 1h avant le début du spectacleAccessible aux personnes à mobilité réduite (8 places)Restauration légère en vente sur place.