Plus d'infos sur le spectacle Ruy Blas à Bois Colombes

RUY BLAS OU LA FOLIE DES MOUTONS NOIRSDécouvrez le chef-d'oeuvre de Victor Hugo revisité avec fantaisie et modernité ! Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître Don Salluste, un Grand d'Espagne déchu de ses titres, pour se venger de la Reine d'Espagne. Intrigues, pouvoir, vengeance, amour impossible... : tous les éléments du drame romantique sont présents. Pourtant, la compagnie Les Moutons Noirs fait le pari de raconter l'histoire de ce "ver de terre amoureux d'une étoile" autrement, hors des conventions, avec audace, humour et panache. Pari gagné : la belle et joyeuse insolence que voilà !Ouverture des portes 1h avant le début du spectacleAccessible aux personnes à mobilité réduite (8 places)Restauration légère en vente sur place.