LES PETITES REINESD'après Clémentine Beauvais. Adaptation : Justine Heynemann et Rachel Arditi. Mise en scène : Justine Heynemann. Avec Manon Combes, Barbara Bolotner, Mounir Magroum, Rachel Arditi et Justine BacheletLes Petites Reines raconte le road trip rocambolesque de trois adolescentes en prises aux sarcasmes sur Facebook. Jalonné de rencontres insensées, d'imprévus festifs, de pluies battantes et d'émotions aussi fortes que leurs courbatures, le voyage fera d'elles de véritables petites reines pour un pied de nez cocasse à une société obsédée par l'image.Création au Carré Belle-FeuilleRencontre avec les artistes le mercredi 22 février après le spectacle