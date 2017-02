Plus d'infos sur le spectacle Pascal Legitimus à Boulogne Billancourt

PASCAL LEGITIMUS Mise en scène de Rémy CacciaEcrit par Pascal Légitimus, Rémy Caccia et Edouard PluvieuxDans ce nouveau one man show, vous verrez défiler de nouveaux personnages et des petits clins d'oeil complices aux Inconnus!Il donnera son point de vue sur des themes qui nous concernent tous, saupoudré de visuels, de musiques, de swing et de groove.