Plus d'infos sur le spectacle Une Leçon D'histoire De France à Boulogne Billancourt

UNE LECON D'HISTOIRE DE FRANCE D'après Dumas, Michelet, Victor Hugo, Saint-Simon...Deuxième époque : de 1515 au Roi-SoleilMaxime d'Aboville puise dans “la grande histoire“ comme dans “la petite histoire“ les anecdotes les plus piquantes ou bien les figures humaines les plus marquantes. L'histoire vivante où se mêlent le lyrique et l'épique.