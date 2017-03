Plus d'infos sur le spectacle Grammaire Des Mammiferes à Chatillon

GRAMMAIRE DES MAMMIFERES Le vendredi 3 mars à 20h30 Durée : 1h30 Châtillon est heureux de vous présenter cette reprise d'un spectacle hors norme de 2010. Vous n'allez pas oublier cette expérience déjantée de zoologie humaine. Ceci est du théâtre de laboratoire, mais pas vraiment rébarbatif... Soit un de ces séminaires de découverte de soi dont raffolent medias et entreprises aujourd'hui, où chacun y va de son exhibition. Ce que ça donne ? Un bûcher des hontes. Un meccano déglingué. Un banquet carnage. Une grande leçon in vivo sur cette chose étrange – l'humanité (paraît-il). Tous ces égarés du système (mais il n'y a que des égarés dès qu'il y a un système, chacun sait ça !) sont de sacrés numéros. En les voyant, ces malheureux malins, nous nous voyons : de vrais animaux, politiques, sociaux, organiques, sentimentaux. C'est cruel, et jouissif. Le texte de William Pellier, le plateau de Thierry Bordereau sont deux partitions, pour improvisations dévastatrices, entrechocs surréalistes. C'est de l'anthropologie à la hussarde. Ça passe et ça casse. Comme on dit d'un certain jazz, c'est du théâtre free. Texte : William Pellier Mise en scène : Thierry Bordereau Avec : Réjane Bajard, Sophie Barboyon, Marijke Bedleem, Pierre Germain, Christian Pageault et Thierry Vennesson