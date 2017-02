Plus d'infos sur le spectacle Buffles, Une Fable Urbaine à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Buffles, une fable urbaine de Pau Miró mise en scène Edouard Signolet traduction Clarice Plasteig avec Amaury de Caryencourt, Nicolas Gaudart, Véronique Lechat, Clarice Plasteig, Marion Verstraeten à partir de 14 ans Les buffles, ça broute de l'herbe. Les lions, ça mangent les buffles ! Une famille de buffles tient une blanchisserie dans un quartier difficile. Le père, la mère, les 6 enfants. Une nuit, un des fils, Max, disparaît. Les parents ont dit à leurs enfants qu'un lion avait emporté Max, et qu'il ne reviendrait jamais. Reste une famille de buffles. Le père, la mère, les cinq enfants et l'absence de Max. Puis une nuit, la mère, incapable de surmonter cette absence, disparaît. Les abandonne-t-elle ? Est-elle mangée par un lion ? Peu importe. Puis le père disparaît. C'est la faute des lions, disent les frères et soeurs. A cinq, comment vont-ils réussir à survivre, grandir et apprendre la loi de la ville autour de laquelle les lions veillent ? Entre le conte, la fable et l'hyper-réalisme, la pièce livre une réflexion sur la famille, le clan, et la soumission aux lois. Ces enfants racontent les difficultés de grandir et de s'en sortir. Réussir à se débrouiller, aussi bien dans la jungle de la ville que dans celle des liens familiaux. Livrés à eux mêmes, ils vont devoir apprendre à lutter, à gérer leurs émotions, leurs agressivités et leurs espoirs. En 2008-2009, le catalan Pau Miró écrit une trilogie « animale » composée de Buffles, Lions et Girafes qui a reçu le prix de la critique dans la catégorie « meilleur texte théâtral ». Considéré comme un des auteurs phare de l'écriture contemporaine catalane, les pièces de Pau Miró sont traduites et montées aussi bien en Europe qu'en Amérique du sud, aux Etats-Unis ou au Canada. La tournée de ce spectacle est organisée par le Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France. PMR : 01 41 90 17 02