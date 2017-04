Plus d'infos sur le spectacle La Derniere Idole à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

La Dernière Idole Groupe ACM texte et mise en scène Hélène François et Emilie Vandenameele avec Pierre-François Garel tout public à partir de 14 ans Une légende et son public. Un demi dieu fatigué et une foule d'adorateurs. Ils sont là, ce soir, ils appellent son nom. Mais lui n'a plus envie... Il écrase une cigarette et une fois de plus marche vers la lumière. L'histoire d'un chanteur qui a trop chanté. Une idole. La pièce parle d'une vieille rock star qui a peur de mourir, de son acharnement à remplir le vide. Clin d'oeil à Johnny Hallyday certes, mais ici, il sera juste « le chanteur ». Il nous parle de ses succès, de ses amis, de sa famille, de sa musique, de la scène. Il parle pour remplir le vide. Il parle pour reculer le moment de sa mort. Parler de sa dépendance à la scène. De son image et du prix à payer. Le chanteur est l'homme le plus photographié en France, sa vie médiatique a rattrapé sa vie personnelle. Sur scène, Pierre-François Garel est magistral, il n'y a pas d'autres mots. On est saisi par sa performance d'acteur, son souffle, comme habité par le personnage. Une scénographie judicieuse et épurée vient porter cette présence magnétique au plus haut. Du théâtre comme on l'aime, brut, incarné et sensible. Pierre-Franc?ois Garel est prodigieux. Superbe acteur, véritable bête de scène. Regarts PMR : 01 41 90 17 02