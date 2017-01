Plus d'infos sur le spectacle Ou Les Coeurs S'eprennent à Clamart

Où les coeurs s'éprennent d'après les scénarios de Les Nuits de la pleine lune et de Le Rayon vert d'Éric Rohmer Mise en scène Thomas Quillardet Adaptation pour Le Rayon vert Marie Rémond et Thomas Quillardet Avec Benoit Carré, Florent Cheippe, Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Marie Rémond, Anne-Laure Tondu, Jean Baptiste Tur tout public Thomas Quillardet explore les contours de l'âme humaine et du sentiment amoureux en adaptant au théâtre deux films d'Éric Rohmer. Qu'ont en commun Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert d'Éric Rohmer ? Deux figures féminines particulièrement attachantes qui évoluent entre amertume et humour, grands idéaux et banalité, solitude et collectif. Mais si les structures des deux films se répondent, leur écriture est bien différente. De cette confrontation des scénarios naît une mise en scène sous forme de diptyque, joué au cours d'une même soirée, une soirée où les coeurs s'éprennent. Delphine et Louise, les personnages principaux, cherchent à réinventer leur relation amoureuse. Elles sont confrontées à des points de vue divergents qui conduisent d'autres personnages à mettre en question, voire en doute, leurs quêtes. Chacun y va de son conseil et l'on se rend compte que la vraie question est en fait « peut-on vivre seul ? ». Où les coeurs s'éprennent a pour objet la mise en scène de nos solitudes. Nos solitudes subies, voulues, attendues, fuies. Quelle vie intérieure nous permet l'autre ? C'est à travers le couple que la dernière création de Thomas Quillardet pose les êtres face à face et les étudie. PMR : 01 41 90 17 02