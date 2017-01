Plus d'infos sur le spectacle Reparer Les Vivants à Clamart

THEATRE JEAN ARP - CLAMART (1027613/1027614/1025501) PRESENTE CE SPECTACLE

Réparer les vivants d'après le roman de Maylis de Kerangal adaptation, mise en scène et jeu Emmanuel Noblet tout public à partir de 12 ans Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque : comment le coeur de Simon, 19 ans, peut remplacer celui de Claire, 50 ans, au terme d'une course contre la montre captivante. Une aventure intime et collective autour d'un organe symbole de la vie et lieu de toutes les émotions. Réparer les vivants est le voyage d'un coeur, transplanté de la poitrine d'un jeune surfeur de 19 ans vers celui d'une femme de 50 ans. Un voyage avec son lot de douleurs, de rencontres, de décisions graves, d'émotions, de larmes et de joies. 24h d'une intensité prodigieuse, hors du commun. Emmanuel Noblet donne vie à ce projet en adaptant l'ouvrage, le mettant en scène et le jouant. Le comédien raconte ce parcours depuis l'accident provoquant la mort cérébrale du jeune donneur, la douloureuse prise de conscience et de décision de ses parents, la mise en oeuvre de la transplantation, jusqu'à la reprise des battements de l'organe dans le corps du receveur. Des voix off lui répondent, des images projetées apportent quelques indications de lieux, deux chaises, un drap, et tout est là avec intensité. On écoute les larmes au yeux et la joie au coeur l'éclatement de l'être de ce jeune homme qui vit au delà de sa vie par cette transplantation. Parler du don d'organe, c'est soulever en chacun un sentiment d'inquiétude un peu légitime, tout en soufflant une idée de générosité. Dans la salle, l'émotion risque d'être palpable... Emmanuel Noblet flirte avec elle, mais il joue aussi avec le suspens et la tension, sans jamais tomber dans un pathos qui réduirait à néant toute la beauté du spectacle. Une performance admirable pour un sujet à vif. Une heure magistrale qui met en lumière ce comédien que l'on apprécie depuis longtemps et qui est enfin dans la lumière de son talent profond, seul en scène, et seul responsable de ce moment magistral et bouleversant, tendu, tenu, pudique et en tous points remarquable. Le Figaro Comme l'auteur du roman, Emmanuel Noblet joue avec nos émotions, oui les larmes montent, mais ici pas de triche, c'est violent, mais la vie, y compris avec l'humour, doit triompher. France Info PMR : 01 41 90 17 02