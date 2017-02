Plus d'infos sur le spectacle Traviata - J.chemla-b.lazar. à Clichy

« Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de réalité flotte autour de La Traviata, comme si la vie et la mort de cette femme dite « dévoyée » semblaient à la fois plus réelles et plus insaisissables que celles des autres héroïnes lyriques. Ce parfum composé d'essences de fleurs rares, d'alcools, de médicaments, de peaux caressées, d'argent prétendument inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profondément son tissu musical, alors qu'il s'évaporait tout juste de l'histoire de la courtisane Marie Duplessis, morte en 1847, six ans avant la création de l'opéra à Venise. Dans Traviata - Vous méritez un avenir meilleur, les spectateurs sont invités dans l'intimité de Violetta à voir de tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives de cette fête musicale et fantasmagorique où se mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées, où la distinction entre instrumentistes et chanteurs se brouille, où Charles Baudelaire se trouve assis près de Christophe Tarkos et où chantent et meurent les fantômes de ce Paris en plein essor industriel dont nous vivons à présent l'avenir. » Benjamin Lazar Conception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla Mise en scène Benjamin Lazar IArrangements et direction musicale Florent Hubert et Paul Escobar IChef de chant Alphonse Cemin IScénographie Adeline Caron ICostumes Alain Blanchot ILumières Maël Iger IMaquillages et coiffures Mathilde Benmoussa IAssistante à la mise en scène Juliette Séjourné Avec Florent Baffi le médecin, Damien Bigourdan Alfredo Germont, Jérôme Billy Giorgio Germont, Renaud Charles flûte, Elise Chauvin Flora Bervoix et Anina, Judith Chemla Violetta Valéry, Axelle Ciofolo clarinette, Myrtille Hetzel violoncelle, Bruno Le Bris contrebasse, Gabriel Levasseur accordéon, Sébastien Llado trombone, Benjamin Locher cor / le baron Douphol, Marie Salvat violon Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord Coproduction Théâtre de Caen ; Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l'Oise en préfiguration ; Le Parvis - scène nationale de Tarbes-Pyrénées ; le Théâtre - Scène nationale Mâcon-Val de Saône ; TANDEM – Scène nationale ; Théâtre Forum Meyrin / Genève ; Le Moulin du Roc - Scène nationale de Niort ; Cercle des partenaires des Bouffes du Nord. Action financée par la Région Ile-de-France, avec l'aide d'Arcadi Île-de-France. Construction des décors Ateliers du Moulin du Roc - Scène Nationale de Niort.