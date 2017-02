Plus d'infos sur le spectacle Horror à Colombes

HorrorConception et mise en scène Jakop Ahlbom Avec Luc van Esch,Yannick Greweldinger, Judith Hazeleger, Silke Hundertmark, Sofieke de Kater, Gwen Langenberg, Thomas van Ouwerkerk, Reinier Schimmel Avoir peur au théâtre... Craindre l'apparition de fantômes... Plus qu'ingénieux, un spectacle bluffant et frissonnant. Le metteur en scène suédois Jakop Ahlbom relève et gagne le pari de nous faire trembler. Reprenant les codes du film d'horreur, la pièce suit l'arrivée de trois amis dans une maison en apparence...vide ! Les fantômes sont déterminés, vengeurs et sanguinaires. Le massacre commence. Le décor imposant, joyau de technologie, incite l'extraordinaire compagnie à maintenir un rythme effréné tout le long de la pièce dans une débauche d'effets spéciaux incroyables. Deux histoires sont racontées. Des ambiances et des vengeances différentes dans chacune. La prouesse des acteurs est totale. Les âmes sensibles sont prévenues du final digne des meilleurs films d'horreur. Durée : 1h20