Plus d'infos sur le spectacle L'Opera De Quat'Sous à Colombes

L'opéra de Quat'sous à l'Avant Seine

Le 10 mars 2017

L'incontournable pièce musicale créée dans les années 20 n'a rien perdu de son panache.

Spectacle destiné aux plus de 15 ans

Dans les bas-fonds de Londres, voyous, voleurs, coupe-gorges et prostituées se confrontent pour leur bout d'autorité, leur territoire, leur royaume éphémère et virtuel. Tout ce p'tit monde s'en donnant à coeur joie, le drame latent de leur misérable existence s'évapore pour laisser place à une énergie électrisante. Nicole Croisille retrouve l'équipe d'Opéra Éclaté pour la seconde fois. Preuve de la qualité incontestable de cette compagnie qui rend à la forme cabaret tout son éclat et ses étoiles.

Durée 2h.

Réservez vos places de theatre pour : L'OPERA DE QUAT'SOUS - L'AVANT SEINE - TH DE COLOMBES

Le prix des places est compris entre : 22.00 et 31.90 ?

Date : vendredi 10 mars 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour L'OPERA DE QUAT'SOUS ainsi que du plan de salle interactif pour choisir vos places dans le lieu : L'AVANT SEINE - TH DE COLOMBES.