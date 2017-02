Plus d'infos sur le spectacle Le Bac 68 à Colombes

Le Bac 68De et avec Philippe CaubèreNouvel épisode comique et fantastique de la vie de Ferdinand qui en 1968 tente de passer son bac tant bien que mal ! Ferdinand, alter ego de Caubère dans la fausse vie, doit passer son bac. Détail important, outre son peu d'entrain qui lui vaut les lamentations d'une mère le prédestinant à être pauvre et communiste, nous sommes en 68, en pleine tourmente politico-socio-culturelle. Écrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère après avoir été improvisé devant Jean-Pierre Tailhade et Clémence Massart, cet épisode révolutionnaire et révolutionnant nous est raconté avec humour. L'Histoire de France vue par un loustic du sud qui rêve, n'en déplaise à sa mère, de mener une carrière au théâtre, alors que la France chavire !Durée : 1h40