Plus d'infos sur le spectacle Les Fils De La Terre à Colombes

Les fils de la Terre à l'Avant Seine

le 23 mars 2017

Sauver ses terres sans perdre l'estime de son père. Une histoire vraie sur le monde agricole qui ne laisse pas indifférent.

Nous sommes dans la campagne verte et réjouissante du sud de la France. Mais une autre réalité se dessine. Celle âpre et tourmentée d'un jeune agriculteur de la région. La chute des prix, les dettes à répétition, l'implacable poids des obligations européennes font que Sébastien s'épuise à sauver l'exploitation familiale. Ce n'est pas tout. Alors que des murs se dressent toujours plus hauts et plus épais, son père l'accable de son fatalisme tranchant comme une lame. Sébastien est un bon à rien. L'heure de la décision approche. Faut-il tout sacrifier pour regagner l'estime du père ou vendre et changer de vie ? Adapté du documentaire d'Edouard Bergeon, la pièce a été récompensée deux fois en 2015.

Durée 1h25

