Plus d'infos sur le spectacle R.a.g.e à Colombes

R.A.G.EMise en scène Camille Trouvé assistée de Saskia Berthod Compagnie Les Anges au Plafond L'une des plus belles supercheries identitaires du XXe siècle ingénieusement servie par une mise en scène riche de trouvailles scéniques. Il s'agit d'un personnage qui a réellement existé et dont les initiales sont R.A.G.E. Mais nous ne vous en dirons pas plus... À vous de le découvrir, de tenter de saisir cet être à la personnalité multiple au fur et à mesure de ce récit trépidant tissé d'apparitions, de projections poétiques et de chants balkaniques. De vous interroger sur la valeur d'une vérité faite de masques, et de l'importance donnée à l'illusion du réel. Dans ce spectacle acclamé partout où il est programmé, le dispositif scénique déborde dans la salle pour mieux encercler et dérouter. Gare aux faux semblants ! Durée : 1h45 Spectacle destiné aux plus de 13 ans